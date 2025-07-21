«Зенит» выиграл 3 подряд матча РПЛ, уступая в счете. За последние 20 лет это делали лишь «Спартак», ЦСКА и «Химки»

«Зенит» выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых изначально уступал в счете.

Вчера команда Сергея Семака дома обыграла «Ростов » (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ . До 67-й минуты матча сине-бело-голубые уступали в счете, команда вышла вперед на 79-й минуте.

До этого петербуржцы одержали волевые победы над «Краснодаром » в апреле (4:1) и «Пари НН» в мае (2:1).

За последние 20 лет лишь трем командам удавалось перевернуть игру в трех матчах подряд: «Химкам» в 2022 году, ЦСКА в 2013 году и «Спартаку » в сезоне-2006/07.