«Зенит» выиграл 3 подряд матча РПЛ, уступая в счете. За последние 20 лет это делали лишь «Спартак», ЦСКА и «Химки»
«Зенит» выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых изначально уступал в счете.
Вчера команда Сергея Семака дома обыграла «Ростов» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ. До 67-й минуты матча сине-бело-голубые уступали в счете, команда вышла вперед на 79-й минуте.
До этого петербуржцы одержали волевые победы над «Краснодаром» в апреле (4:1) и «Пари НН» в мае (2:1).
За последние 20 лет лишь трем командам удавалось перевернуть игру в трех матчах подряд: «Химкам» в 2022 году, ЦСКА в 2013 году и «Спартаку» в сезоне-2006/07.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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