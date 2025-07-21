39-летний Нойер и 25-летняя гандболистка Биссель сыграли свадьбу в Южном Тироле. Пара зарегистрировала брак в 2023-м

Мануэль Нойер и гандболистка Аника Биссель сыграли свадьбу.

Свадебная церемония состоялась в минувшую субботу в Южном Тироле, сообщает Bolzano Quotidiano.

Торжество 39-летнего Нойера и 25-летней Биссель прошло в средневековом замке Фройденштайн, построенном в XIII веке.

На свадьбе присутствовали около 150 гостей, среди которых был экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак.

Отметим, что Нойер и Аника зарегистрировали брак в ноябре 2023 года. Весной 2024 года у пары родился сын.

Фото: x.com/iMiaSanMia_en/

Мануэль Нойер женился. Когда он дебютировал в основе «Шальке», Анике Биссель было всего шесть лет!