39-летний Нойер и 25-летняя гандболистка Биссель сыграли свадьбу в Южном Тироле. Пара зарегистрировала брак в 2023-м
Мануэль Нойер и гандболистка Аника Биссель сыграли свадьбу.
Свадебная церемония состоялась в минувшую субботу в Южном Тироле, сообщает Bolzano Quotidiano.
Торжество 39-летнего Нойера и 25-летней Биссель прошло в средневековом замке Фройденштайн, построенном в XIII веке.
На свадьбе присутствовали около 150 гостей, среди которых был экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак.
Отметим, что Нойер и Аника зарегистрировали брак в ноябре 2023 года. Весной 2024 года у пары родился сын.
Фото: x.com/iMiaSanMia_en/
Мануэль Нойер женился. Когда он дебютировал в основе «Шальке», Анике Биссель было всего шесть лет!
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bolzano Quotidiano
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