Нойер женился на 23-летней гандболистке Анике Биссель. 37-летний вратарь «Баварии» и спортсменка встречались с 2020-го, они ждут ребенка весной
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер женился.
Как сообщает Bild, свадьба 37-летнего Нойера и 23-летней гандболистки Аники Биссель прошла в узком кругу. Девушка сменила фамилию в своем профиле в инстаграме, который в настоящее время является приватным.
Нойер и Биссель обручились в конце сентября. Девушке беременна, ожидается, что ребенок родится весной.
Пара встречалась с 2020 года. Ранее 37-летний голкипер три года был женат на Нине Вайс.
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