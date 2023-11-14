Нойер женился на 23-летней гандболистке Анике Биссель. 37-летний вратарь «Баварии» и спортсменка встречались с 2020-го, они ждут ребенка весной

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу светская хроника девушки и спорт Футбол

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер женился.

Как сообщает Bild, свадьба 37-летнего Нойера и 23-летней гандболистки Аники Биссель прошла в узком кругу. Девушка сменила фамилию в своем профиле в инстаграме, который в настоящее время является приватным.

Нойер и Биссель обручились в конце сентября. Девушке беременна, ожидается, что ребенок родится весной.

Пара встречалась с 2020 года. Ранее 37-летний голкипер три года был женат на Нине Вайс.

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14 комментариев

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Demedieu
молодуху нашел себе)
+18
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JENNINGS
Счастья молодым!) Главное - в медовый месяц в горы на лыжи не отправиться!))
+10
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bestvideox
По залету)
+4
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Leon Petov
Ответ JENNINGS
Счастья молодым!) Главное - в медовый месяц в горы на лыжи не отправиться!))
Гандболистка моя, скалолазка моя...
+5
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old folk
Ответ Demedieu
молодуху нашел себе)
Кризис среднего возраста не щадит никого(
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NickFourteen
Жаль что в новостях фоток нет практически никогда, было бы здорово
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Bayern Munich Mia San Mia
Главное, чтобы не стал изменять, а то уйдёт и вторая жена
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Fentezi Wolf
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на ровесниках надо или + - 5 лет,свалит лет через 7,кинндера заделает и усё дели бабки
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ValmontZ
норм
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Вячеслав Максименко
Простушка))
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Случайно заскочил
Попался
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NEgr17
Девченки похожи друг на друга
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CHELSEA_2008
Главное внимательно составить брачный контракт.
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Zombieset
Ответ NickFourteen
Жаль что в новостях фоток нет практически никогда, было бы здорово
Можно на источник внизу новости кликнуть еще.
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