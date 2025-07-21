Гол Никиты Мацхарашвили принес «Уфе» ничью со «СКА Хабаровск» – 1:1. Башкирский клуб стартовал с ничьей во втором сезоне Первой лиги подряд
«Уфа» сыграла вничью со «СКА Хабаровск» в 1-м туре Лиги Pari-2025/26 (1:1).
На 28-й минуте хабаровчане вышли вперед после автогола вратаря Александра Беленова, на 37-й полузащитник Никита Мацхарашвили сравнял счет дальним ударом.
«Уфа» начала второй сезон Первой лиги подряд с ничьей: год назад команда сыграла в 1-м туре сезона-2024/25 0:0 с «Аланией».
В следующем матче «Уфа» 26 июля сыграет в гостях с «Факелом», «СКА Хабаровск» на следующий день встретится на выезде с «Енисеем».
Кого в АПЛ уволят первым?1002 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости