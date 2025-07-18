Семак об интеграции Жерсона в состав «Зенита»: «Возможно, что-то изменится. Пока не можем дать ответ – сами его не знаем. Он пришел слишком поздно, чтобы что-то менять в схемах»

Сергей Семак высказался касательно интеграции Жерсона в состав «Зенита».

– Когда журналисты рассуждали про Жерсона, очень любили писать, что это новый Вендел, второй Малком, третий Клаудиньо. Вы сами его как оцениваете? Какие функции он должен на поле выполнять в первую очередь? И может, действительно, на кого он больше всего похож, по вашему мнению?

– Ну, конечно, это не Малком, не Клаудиньо. Это Жерсон. Каждый игрок обладает набором определенных качеств, которые его делают тем, кем он является.

По Жерсону… В последнее время он играл вообще в правой зоне, но, конечно, с уходом Клаудиньо и с ситуацией вокруг Вендела нам нужен игрок в центре поля, и он и будет играть в центре поля.

На какой позиции, по какой схеме – нам предстоит решить. Исходя из понимания, исходя из состояния наших игроков. К сожалению, мы возвращаемся к тому, что он пришел слишком поздно, чтобы сейчас что-то менять в тактических схемах наших, как-то внедрить.

Поэтому будем уже в процессе по ходу чемпионата смотреть, на какой позиции ему будет удобнее, какая схема будет предпочтительнее.

– Можно ли считать ту схему, которую наигрывали и которую мы видели в контрольных матчах, базовой? И как ее изменит приход Жерсона? Отчасти вы уже ответили. Если можно чуть поподробнее.

– На протяжении многих лет мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть у нас в распоряжении и подбираем именно ту схему, в которой все лучшие на сегодняшний день готовы будут сыграть.

На сегодняшний, как я сказал, у нас в большей степени есть понимание, как мы будем играть.

Что касается внедрения Жерсона в состав, возможно, у нас изменится что-то в какую-то сторону. Опять же пока мы на этот вопрос не можем дать ответ, потому что и сами его не знаем. Есть у нас варианты, но какой из них будет рабочим и самым лучшим, нам это предстоит еще решить, – сказал главный тренер «Зенита » Сергей Семак .