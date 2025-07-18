«Нет, это не все». Семак на вопрос о том, что трансферы Вега и Жерсона – это все, что тренер «Зенита» хотел в межсезонье
Сергей Семак заявил, что «Зенит» не выполнил все задачи на трансферном рынке.
– Сергей Богданович, аргентинский игрок Вега и Жерсон – это все, что вы хотели в этом межсезонье?
– Нет, это не все, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В это трансферное окно петербургский клуб за 25 миллионов евро приобрел полузащитника Жерсона, а также за 9 миллионов долларов купил защитника Романа Вегу.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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