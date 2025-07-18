«Нет, это не все». Семак на вопрос о том, что трансферы Вега и Жерсона – это все, что тренер «Зенита» хотел в межсезонье

Сергей Семак заявил, что «Зенит» не выполнил все задачи на трансферном рынке.

– Сергей Богданович, аргентинский игрок Вега и Жерсон – это все, что вы хотели в этом межсезонье?

– Нет, это не все, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В это трансферное окно петербургский клуб за 25 миллионов евро приобрел полузащитника Жерсона, а также за 9 миллионов долларов купил защитника Романа Вегу.

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