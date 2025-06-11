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Кьеза заинтересован в переходе в «Бетис» для перезапуска карьеры. «Ливерпуль» может рассмотреть аренду с правом выкупа (El Correo de Andalucía)

Федерико Кьеза заинтересован в переходе в «Бетис».

По данным El Correo de Andalucía, полузащитник хочет покинуть «Ливерпуль» и планирует перейти в Ла Лигу, обозначив «Бетис» в качестве возможного места назначения.

Окружению Кьезы нравится экосистема «Бетиса» и возможности, предоставляемые игрокам такого уровня, которые могут проявить себя на поле. Предполагается, что там итальянец мог бы найти идеальное место для перезапуска своей карьеры. 

Источники в испанском клубе сообщили, что никаких предложений не было, но Федерико хочет узнать позицию испанцев и не прочь покинуть «красных» после одного сезона в АПЛ. Однако сначала должны состояться переговоры с игроком и между двумя клубами.

Отмечается, что эта сделка может быть гораздо проще ввиду стоимости, чем переход Антони из «Манчестер Юнайтед». Стороны могут рассмотреть аренду с правом выкупа.

В «Ливерпуле» Кьеза провел 14 матчей за сезон, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Correo de Andalucía
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