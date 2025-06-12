Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)

Федерико Кьеза продолжает общение с «Наполи» по поводу возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает подписание полузащитника «Ливерпуля » этим летом.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, стороны остаются в контакте, и общение может получить развитие в ближайшее время. Отмечается, что Антонио Конте обозначал Кьезу как идеальное дополнение к атаке еще год назад.

На итальянца также претендует «Милан », однако «Наполи » продолжает следить за ситуацией.

Кьеза год назад перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Он провел лишь 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх в АПЛ у него нет результативных действий. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна здесь .