Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)
Федерико Кьеза продолжает общение с «Наполи» по поводу возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что клуб рассматривает подписание полузащитника «Ливерпуля» этим летом.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, стороны остаются в контакте, и общение может получить развитие в ближайшее время. Отмечается, что Антонио Конте обозначал Кьезу как идеальное дополнение к атаке еще год назад.
На итальянца также претендует «Милан», однако «Наполи» продолжает следить за ситуацией.
Кьеза год назад перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Он провел лишь 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх в АПЛ у него нет результативных действий. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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