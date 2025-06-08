Приоритет Кьезы – вернуться в Серию А. Вингер недоволен дефицитом игровой практики в «Ливерпуле»

Приоритет вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы – вернуться в Серию А.

27-летний итальянец любит мерсисайдский клуб, но его не устраивает дефицит игровой практики, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянские клубы уже контактируют с окружением Кьезы насчет возможного трансфера.

Ранее стало известно, что арендовать футболиста хочет «Милан».

Год назад Кьеза перешел в «Ливерпуль » из «Ювентуса» за 12 млн евро. Всего он провел 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх АПЛ у него нет результативных действий.