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Приоритет Кьезы – вернуться в Серию А. Вингер недоволен дефицитом игровой практики в «Ливерпуле»

Приоритет вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезы – вернуться в Серию А.

27-летний итальянец любит мерсисайдский клуб, но его не устраивает дефицит игровой практики, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянские клубы уже контактируют с окружением Кьезы насчет возможного трансфера.

Ранее стало известно, что арендовать футболиста хочет «Милан».

Год назад Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» за 12 млн евро. Всего он провел 14 матчей за английский клуб, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, при этом в 6 играх АПЛ у него нет результативных действий.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoФедерико Кьеза
logoсерия А Италия
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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