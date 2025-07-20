Рэшфорд прилетел в Барселону. Форвард «МЮ» пройдет медосмотр в понедельник, презентация в «Барсе» запланирована на вторник
Маркус Рэшфорд прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Барселону».
Ранее сообщалось, что каталонцы арендуют 27-летнего форварда у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа.
По данным Mundo Deportivo, самолет англичанина приземлился в частном терминале сегодня вечером с опозданием в полтора часа.
Рэшфорд прибыл в Барселону в сопровождении агентов и своего брата.
Футболист пройдет медосмотр в понедельник. Ожидается, что он будет представлен в качестве нового игрока «Барселоны» во вторник.
«Барса» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро и заплатит Маркусу 14 млн «грязными» плюс премии. Форвард на 15% сократил зарплату
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости