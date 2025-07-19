Гладбахская «Боруссия» арендовала Табаковича у «Хоффенхайма» и отдаст Чванчару «Антальяспору» на год
Харис Табакович перешел в гладбахскую «Боруссию».
«Хоффенхайм» отдал 31-летнего нападающего, подписанного в августе 2024 года, в аренду до лета 2026-го.
Босниец в минувшем сезоне забил 3 гола в 22 матчах чемпионата Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: borussia.com
Как сообщает Bild, «Боруссия» теперь сможет отпустить Томаша Чванчару в Турцию. 24-летний чех будет арендован «Антальяспором» на ближайший год.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Боруссии»
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