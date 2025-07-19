Гладбахская «Боруссия» арендовала Табаковича у «Хоффенхайма» и отдаст Чванчару «Антальяспору» на год

Харис Табакович перешел в гладбахскую «Боруссию».

«Хоффенхайм » отдал 31-летнего нападающего, подписанного в августе 2024 года, в аренду до лета 2026-го.

Босниец в минувшем сезоне забил 3 гола в 22 матчах чемпионата Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: borussia.com

Как сообщает Bild, «Боруссия » теперь сможет отпустить Томаша Чванчару в Турцию. 24-летний чех будет арендован «Антальяспором » на ближайший год.