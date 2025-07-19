Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
Луис Асуэ впервые забил за «Шанхай Шэньхуа».
24-летний нападающий открыл счет в матче против «Гоаня» (2:1, второй тайм). На 6-й минуте футболист замкнул головой подачу Гао Тяньи с фланга.
Асуэ перешел в «Шанхай» в конце июня и заменил в заявке на сезон форварда Сауло Минейро, который ранее выбыл на 4-5 месяцев из-за травмы.
Асуэ – воспитанник «Браги», с 2024-го выступал за португальский «Морейренсе». На его счету шесть голов и три ассиста в 50 матчах за клуб.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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