Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро

Луис Асуэ впервые забил за «Шанхай Шэньхуа».

24-летний нападающий открыл счет в матче против «Гоаня» (2:1, второй тайм). На 6-й минуте футболист замкнул головой подачу Гао Тяньи с фланга.

Асуэ перешел в «Шанхай» в конце июня и заменил в заявке на сезон форварда Сауло Минейро, который ранее выбыл на 4-5 месяцев из-за травмы.

Асуэ – воспитанник «Браги», с 2024-го выступал за португальский «Морейренсе». На его счету шесть голов и три ассиста в 50 матчах за клуб.