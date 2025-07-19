Спонсором «Локомотива» стал «Совкомбанк». Лого организации появится на форме

У «Локомотива» появился новый спонсор.

Московский клуб объявил о долгосрочном соглашении с «Совкомбанком».

В «Локо » сообщили, что в рамках соглашения банк будет оказывать финансовую поддержку клубу, а логотип организации появится на игровой форме, рекламных поверхностях «РЖД Арены», на сайте клуба и в других материалах.