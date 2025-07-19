Спонсором «Локомотива» стал «Совкомбанк». Лого организации появится на форме
У «Локомотива» появился новый спонсор.
Московский клуб объявил о долгосрочном соглашении с «Совкомбанком».
В «Локо» сообщили, что в рамках соглашения банк будет оказывать финансовую поддержку клубу, а логотип организации появится на игровой форме, рекламных поверхностях «РЖД Арены», на сайте клуба и в других материалах.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25998 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Локомотива»
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