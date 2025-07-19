Гильермо Абаскаль: «Спартаку» желаю чемпионства и всего наилучшего. У меня хорошие воспоминания о работе»
Гильермо Абаскаль пожелал «Спартаку» чемпионства.
«Я желаю «Спартаку» в этом сезоне чемпионства и всего наилучшего. У меня все еще очень хорошие воспоминания от работы в команде», – сказал экс-тренер «Спартака».
Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022-го по 2024 год и занял вместе с командой третье место по итогам сезона-2022/23.
В настоящий момент Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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