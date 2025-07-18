ЦСКА получит приоритетное право выкупа Мухина. «Сочи» согласовал аренду хавбека («СЭ»)

«Сочи» согласовал с ЦСКА переход Максима Мухина.

23-летний полузащитник переходит в сочинский клуб на правах аренды с дальнейшим правом выкупа.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА получит приоритетное право выкупа хавбека.

В прошлом сезоне Максим Мухин из-за восстановления от травмы сыграл только один матч.