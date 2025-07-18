«Сочи» сможет выкупить Мухина у ЦСКА за 1 млн евро. Хавбек перед арендой продлит контракт с армейцами до 2027-го
Названа сумма, за которую «Сочи» сможет выкупить Максима Мухина у ЦСКА.
По данным «СЭ», сочинцы могут выкупить полузащитника после арендного соглашения за 1 миллион евро.
Перед переходом в «Сочи» Мухин продлит контракт с ЦСКА до 2027 года.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали аренду хавбека. У армейцев будет приоритетное право выкупа.
В прошлом сезоне Максим Мухин из-за восстановления от травмы сыграл только один матч.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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