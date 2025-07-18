«Сочи» сможет выкупить Мухина у ЦСКА за 1 млн евро. Хавбек перед арендой продлит контракт с армейцами до 2027-го

Названа сумма, за которую «Сочи» сможет выкупить Максима Мухина у ЦСКА.

По данным «СЭ», сочинцы могут выкупить полузащитника после арендного соглашения за 1 миллион евро.

Перед переходом в «Сочи » Мухин продлит контракт с ЦСКА до 2027 года.



Ранее сообщалось , что стороны согласовали аренду хавбека. У армейцев будет приоритетное право выкупа.

В прошлом сезоне Максим Мухин из-за восстановления от травмы сыграл только один матч.