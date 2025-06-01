Moneyken о Chertanovo в МФЛ-6: «Мне писали, что перестали следить за медиафутболом и начали смотреть только из-за меня»

Moneyken оценил сезон для Chertanovo в 6-м сезоне Медиалиги.

«Начали сезон с победы и закончили победой. Под конец стоял уже угрюмый, еще после первого тайма было плохое состояние. Когда смотришь со стороны на говно, тебе не так сложно, а когда ты в этом говне еще участвуешь, в непонятной мяше, еще отвратительней от игры стало. Но в перерыве Щербак напихал. Это была жесть. Сказал всем без звука сегодня это выкладывать. Ребята зарядились или испугались. Очень важно сохранять уверенность до последних минут.

Как оценю сезон в плане медиа? По сути мы с Дашей свою медийную работу с клубом даже не начали. У нас только сейчас сформировалась продакшн-команда. По факту мы ничего не делали, а вывозили личными посещениями, и люди хвалят – это очень радует. Когда мы начнем делать, это будет суперудивительно для людей.

Чувствую суперсильную поддержку. Очень приятно видеть, что люди заряжены болеть за нас. Много людей мне писали, что перестали следить за медиафутболом и начали смотреть только из-за меня. Приходите на матчи, пожалуйста, хватит мне писать, ######## на матчи сука.

Следующая цель – прибавлять по-футбольному. За слабым клубом никто не захочет наблюдать. Что бы я ни сделал, нужен результат, потому что сильных хотят любить и поддерживать. Стоят задачи на усиление, будем конкретно этим заниматься», – рассказал руководитель Chertanovo в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Сегодня Chertanovo сыграл свой последний матч в Winline МФЛ-6, обыграв Fight Nights (2:1). Однако клуб Инстасамки и Moneyken не смог набрать достаточно очков для выхода в плей-офф.