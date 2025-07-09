«Бавария» сделала запрос по Симонсу. Хавбек хочет покинуть «Лейпциг», не попавший в еврокубки
Хави Симонс может присоединиться к чемпионам Германии.
The Athletic сообщает, что «Бавария» сделала запрос по хавбеку. 22-летний полузащитник уведомил «Лейпциг» о желании сменить команду, не попавшую в еврокубки по итогам сезона.
Симонс был куплен клубом из системы «Ред Булл» за 50 млн евро в январе 2025 года после 1,5 года аренды. В минувшем сезоне на его счету 10 голов в 25 матчах чемпионата Германии и 7 результативных передач.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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