«Бавария» сделала запрос по Симонсу. Хавбек хочет покинуть «Лейпциг», не попавший в еврокубки

Хави Симонс может присоединиться к чемпионам Германии.

The Athletic сообщает, что «Бавария » сделала запрос по хавбеку. 22-летний полузащитник уведомил «Лейпциг » о желании сменить команду, не попавшую в еврокубки по итогам сезона.

Симонс был куплен клубом из системы «Ред Булл» за 50 млн евро в январе 2025 года после 1,5 года аренды. В минувшем сезоне на его счету 10 голов в 25 матчах чемпионата Германии и 7 результативных передач.