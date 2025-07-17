Деку встретился с агентами Симонса. Игрок мечтает вернуться в «Барсу», но каталонцы не могут позволить себе этот трансфер (Diario Sport)

«Барса» контактировала с окружением Хави Симонса.

По информации Diario Sport, сегодня Деку провел встречу с представителями полузащитника «Лейпцига ». Разговор длился примерно 45 минут.

Симонс твердо настроен сменить клуб этим летом, и его окружение занимается поисками возможных вариантов в Европе. Игрок мечтает однажды вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является, однако понимает, что из-за финансовых проблем каталонцев сделка выглядит сложной.

Симонс оценивается в 70 миллионов евро – на данный момент это неподъемная сумма для сине-гранатовых.

Отмечается, что у нидерландца есть привлекательные предложения из Англии.