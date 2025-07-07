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Ракитич о завершении карьеры: «Дорогой футбол, ты всегда был со мной. Ты подарил мне дом и семью в «Севилье», позволил жить мечтой в «Барсе» и вернуться к своим корням в Хорватии»

Иван Ракитич опубликовал прощальное письмо футболу в соцсетях.

1 июля истек срок соглашения 37-летнего полузащитника с «Хайдуком», за который он выступал в сезоне-2024/25. На протяжении карьеры полузащитник также выступал за «Базель», «Шальке», «Севилью», «Барселону» и «Аль-Шабаб». В составе сборной Хорватии Иван стал серебряным призером ЧМ-2018, а с «Барселоной» выиграл 13 трофеев.

37-летний футболист объявил о завершении игровой карьеры.

«Дорогой футбол, у меня для тебя особое послание.

Ты был частью моей жизни с первого дня. С полей Мелина, моего родного города в Швейцарии, до самых больших стадионов мира. Ты всегда был со мной.

Ты подарил мне первую возможность в «Базеле». Я был просто ребенком, но ты заставил меня поверить, что все возможно. И это было только начало.

В «Шальке» я вырос с тобой. Я впервые оказался вне дома и научился справляться с новыми испытаниями, столкнулся с новой культурой и новыми уроками. Ты сделал меня сильнее, и этот рост открыл новые возможности. Так я перешел в «Севилью».

Там я испытал нечто другое. Ты дал мне еще больше, ты подарил мне дом. Для меня было честью стать капитаном, поднять мой первый европейский трофей и, что самое важное, там я встретил любовь всей жизни. Благодаря тебе, я встретил мать моих дочерей и построил семью.

А когда я подумал, что испытал уже все, ты снова меня удивил. Тогда появилась «Барса». Благодаря тебе я жил мечтой, которую даже не осмеливался представить. Я играл рядом с лучшими, завоевывал трофеи, пережил волшебные ночи на «Камп Ноу». Ты предоставил мне честь стать частью твоей истории.

Но на этом ты не остановился. Ты позволил мне вернуться в «Севилью», чтобы замкнуть этот круг. Чтобы сказать спасибо, вновь почувствовать себя дома и снова выиграть.

Когда я меньше всего этого ожидал, ты отправил меня в новое место. C другим ритмом, новым способом познать тебя – в «Аль-Шабаб». Это был особенный этап, которым я горжусь. Там я встретил друзей на всю жизнь.

И ты будто бы знал, что это будет значить для меня, и подарил мне еще одну незабываемую главу. Вернуться к моим корням, впервые сыграть за сборную Хорватии, представлять «Хайдук». Это был незабываемый опыт. Ты предоставил мне самую высокую честь в футболе – носить футболку моей страны, представлять Хорватию. Для такой маленькой страны дойти до финала чемпионата мира больше, чем спортивное достижение, это момент вечности, подарок всей нации.

Футбол, ты подарил мне больше, чем я мечтал. Ты подарил мне друзей, эмоции, радость и слезы. Ты подарил мне целую жизнь, которую я буду нести с гордостью.

Теперь пришло время сказать до свидания. Потому что, даже если я отойду от тебя, ты никогда не оставишь меня. Спасибо, футбол», – сказал Ракитич в прощальном видео в соцсетях.

Ракитич объявил о завершении карьеры. Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой», две Лиги Европы с «Севильей» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ивана Ракитича
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