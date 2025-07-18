Ловчев верит в Станковича: «Привезите игроков, а не Заболотных – и дайте спокойно работать. От Черенкова, Гаврилова, Титова, Аленичева «Спартак» перешел к Заболотному – дикость»

Евгений Ловчев заявил о доверии к работе Деяна Станковича в «Спартаке».

– «Спартак» пока приобрел лишь нападающего Антона Заболотного. Не кажется ли вам, что этого мало для решения поставленных перед клубом задач?

– Я не понимаю, зачем «Спартак» купил Заболотного. Команде не нужны нападающие, позиция укомплектована.

Зимой клуб приобрел Ливая Гарсию, есть еще Угальде. Приобретение Заболотного – это нонсенс для меня. От Черенкова, Гаврилова, Титова, Аленичева «Спартак» перешел к Заболотному – для меня это дикость.

Маркиньос сейчас в порядке, справа играет Солари, с нападением проблем нет, но клуб берет Заболотного. Зато в защиту никого не покупают, хотя там большие проблемы.

Когда-то «Спартак» купил Видича, и он наладил всю игру в обороне, а сейчас берут игроков слабого уровня, совершают одни и те же ошибки.

При этом парадоксально, что в матчах с командами из верхней части таблицы у «Спартака» все получается, а с условной Махачкалой, тем же «Факелом» нет. Чтобы решать поставленные задачи, нужно усилить команду!

– Вы верите в Деяна Станковича?

– Да. «Спартак» все сделал правильно, продлив с ним контракт и дав ему работать дальше.

Деяну надо разобраться во всем, ведь команда не строится за один день и даже за несколько месяцев.

Дело в том, что сейчас к старту чемпионата ему толком никого не купили, а к пятому туру привезут новичков и, по мнению руководства клуба, Станкович, как Старик Хоттабыч, возьмет и в моменте построит команду. Так не делается, игроков надо привозить к началу чемпионата.

Привезите Станковичу игроков, а не Заболотных, и дайте ему спокойно работать, – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев .