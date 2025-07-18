«Интер» отдал Карбони в аренду «Дженоа»

«Интер» и «Дженоа» согласовали аренду Валентина Карбони.

20-летний полузащитник проведет сезон в клубе из Генуи.

В прошлом сезоне аргентинец получил травму крестообразной связки, из-за чего «Марсель» и «Интер » досрочно расторгли арендное соглашение.

Статистику Карбони можно найти здесь .