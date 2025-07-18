«Интер» отдал Карбони в аренду «Дженоа»
«Интер» и «Дженоа» согласовали аренду Валентина Карбони.
20-летний полузащитник проведет сезон в клубе из Генуи.
В прошлом сезоне аргентинец получил травму крестообразной связки, из-за чего «Марсель» и «Интер» досрочно расторгли арендное соглашение.
Статистику Карбони можно найти здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интера»
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