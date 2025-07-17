«Интер» отдал Франко Карбони «Эмполи» в аренду с обязательным выкупом

Франко Карбони покинул «Интер».

Миланский клуб объявил о переходе 22-летнего защитника в «Эмполи» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.

Сезон-2024/25 Карбони провел в «Венеции» на правах аренды. В рамках Серии А он провел 8 матчей.

Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .