«Интер» отдал Франко Карбони «Эмполи» в аренду с обязательным выкупом
Франко Карбони покинул «Интер».
Миланский клуб объявил о переходе 22-летнего защитника в «Эмполи» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.
Сезон-2024/25 Карбони провел в «Венеции» на правах аренды. В рамках Серии А он провел 8 матчей.
Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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