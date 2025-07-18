Семшов о лимите: «Не хотелось, чтобы к нам везли иностранцев средних и тем более слабых – вот за этим надо смотреть»
Игорь Семшов прокомментировал возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.
«Его столько раз меняли, что становится понятно – вопрос количества качественных россиян в составах вообще не связан с параметрами лимита. Тут важны нюансы.
Не хотелось, чтобы к нам везли иностранцев средних и тем более слабых – вот за этим надо смотреть», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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