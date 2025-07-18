Семшов о лимите: «Не хотелось, чтобы к нам везли иностранцев средних и тем более слабых – вот за этим надо смотреть»

Игорь Семшов прокомментировал возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Его столько раз меняли, что становится понятно – вопрос количества качественных россиян в составах вообще не связан с параметрами лимита. Тут важны нюансы.

Не хотелось, чтобы к нам везли иностранцев средних и тем более слабых – вот за этим надо смотреть», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .