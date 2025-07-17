Неймар забил победный гол лидеру бразильского чемпионата «Фламенго». Форвард «Сантоса» сыграл полный матч впервые в сезоне
Неймар забил первый гол в сезоне чемпионата Бразилии.
«Сантос» обыграл «Фламенго» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Бразилии.
33-летний нападающий «Сантоса» Неймар забил гол на 84-й минуте игры и стал автором победного мяча команды во встрече с лидером турнира.
Бразилец впервые в этом сезоне провел на поле все 90 минут, появившись в игре в стартовом составе.
Также это первый гол Неймара за четыре месяца – в прошлый раз он забил за «Сантос» в марте.
В этом сезоне форвард провел пятый матч. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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