Неймар забил победный гол лидеру бразильского чемпионата «Фламенго». Форвард «Сантоса» сыграл полный матч впервые в сезоне

Неймар забил первый гол в сезоне чемпионата Бразилии.

«Сантос» обыграл «Фламенго » (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Бразилии.

33-летний нападающий «Сантоса » Неймар забил гол на 84-й минуте игры и стал автором победного мяча команды во встрече с лидером турнира.

Бразилец впервые в этом сезоне провел на поле все 90 минут, появившись в игре в стартовом составе.

Также это первый гол Неймара за четыре месяца – в прошлый раз он забил за «Сантос» в марте.

В этом сезоне форвард провел пятый матч. Его статистику можно изучить здесь .