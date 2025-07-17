Маркиньос: «Десятый номер – это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня под этим номером в «Спартаке»
Маркиньос высказался о получении 10-го номера в «Спартаке».
Ранее стало известно, что бразилец, выступающий за красно-белых один год, взял 10-й номер. Под ним играли Федор Черенков, Роман Павлюченко, Квинси Промес, Алекс и Юра Мовсисян.
«Десятый номер – это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня в майке под номером 10 в «Спартаке».
Я очень рад, что сейчас это получилось», – сказал Маркиньос.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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