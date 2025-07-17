Маркиньос: «Десятый номер – это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня под этим номером в «Спартаке»

Маркиньос высказался о получении 10-го номера в «Спартаке».

Ранее стало известно, что бразилец, выступающий за красно-белых один год, взял 10-й номер . Под ним играли Федор Черенков, Роман Павлюченко, Квинси Промес, Алекс и Юра Мовсисян.

«Десятый номер – это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня в майке под номером 10 в «Спартаке ».

Я очень рад, что сейчас это получилось», – сказал Маркиньос .