«Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Елки‑палки, он забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят?» Ловчев о форварде «Спартака»
Евгений Ловчев не верит, что Антон Заболотный усилит «Спартак» в борьбе за титул.
13 июля 34-летний нападающий забил гол в товарищеском матче против «Спартака» из Суботицы (4:1).
«Я не против Заболотного как футболиста. Но мы говорим про «Спартак», который будет бороться за медали. Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Объясните мне!
Елки‑палки, он гол забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят?» – сказал бывший футболист красно-белых.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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