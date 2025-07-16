«Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Елки‑палки, он забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят?» Ловчев о форварде «Спартака»

Евгений Ловчев не верит, что Антон Заболотный усилит «Спартак» в борьбе за титул.

13 июля 34-летний нападающий забил гол в товарищеском матче против «Спартака » из Суботицы (4:1).

«Я не против Заболотного как футболиста. Но мы говорим про «Спартак», который будет бороться за медали. Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Объясните мне!

Елки‑палки, он гол забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят?» – сказал бывший футболист красно-белых.