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  • Ледяхов о «Спартаке»: «На словах ставят максимальные задачи, но не подкрепляют делом. «Динамо», ЦСКА и «Зенит» усиливаются, а уровень Заболотного не предполагает что-то значимое»
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Ледяхов о «Спартаке»: «На словах ставят максимальные задачи, но не подкрепляют делом. «Динамо», ЦСКА и «Зенит» усиливаются, а уровень Заболотного не предполагает что-то значимое»

Игорь Ледяхов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство.

«Динамо», ЦСКА и «Зенит» усиливаются, ставят перед собой максимальные задачи. «Спартак» тоже на словах ставит максимальные задачи, но кроме Заболотного они никого не взяли. А уровень Заболотного не предполагает что-то значимое. Хотя везде заявляют, что будут бороться за чемпионство, как обычно. Я пока не вижу в их действиях того, что на словах. Они не подкрепляют слова делом.

«Спартак» уже приучил, что выглядит, как качели, или как «русские горки»: то вниз, то вверх. В прошлом чемпионате первый круг «Спартак» очень прилично прошел, обыграл «Зенит», и все начали говорить, что в этом году будут чемпионами на 100 процентов. Потом провалили весеннюю часть и опять вернулись туда, где и были.

Не думаю, что физически команда была не готова. Весной «Спартак» прилично выглядел физически, у них не хватило другого. Они и покупки сделали дорогостоящие. Хотя Станкович потом в интервью сказал, что для него был сюрприз – такой большой зимний перерыв. Возможно, они неправильно рассчитали весь тренировочный процесс.

Но, мне кажется, это отговорки. Вокруг очень много специалистов, которые знают, как строить тренировочный процесс. Если бы Станкович хотел, он бы проконсультировался и подготовил команду, как нужно. Каррера тоже не знал, как готовить команду – в итоге чемпионат «Спартак» выиграл. Не только длинный перерыв повлиял. Все-таки были допущенные какие-то ошибки в подготовке команды и в трансферах», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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