Кристиан Вьери: «Челси» выиграет АПЛ и поборется за победу в ЛЧ в следующем году. Мареска не просто хорош – он много лет проработал с Гвардиолой, и это заметно»
Кристиан Вьери считает, что «Челси» станет чемпионом Англии в новом сезоне.
– Вы ошиблись в своем прогнозе на финал [клубного чемпионата мира].
– Я думал, что «ПСЖ» будет играть лучше соперника, основываясь на том, что я видел за последние несколько месяцев, но когда ты постоянно выигрываешь, ты становишься немного самоуверенным. А потом наступает удар, потому что другие более агрессивны, чем ты.
[Мареска] не просто хорош. Он много лет проработал с Гвардиолой, и это заметно. Он добился победы не только за счет высокого прессинга, но и за счет владения мячом, организованного футбола, быстрых, качественных игроков, а также их силы, что всегда является плюсом.
На мой взгляд, в следующем году «Челси» выиграет Премьер-лигу и поборется за победу в Лиге чемпионов, – сказал бывший нападающий «Интера».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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