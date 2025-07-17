Кристиан Вьери: «Челси» выиграет АПЛ и поборется за победу в ЛЧ в следующем году. Мареска не просто хорош – он много лет проработал с Гвардиолой, и это заметно»

Кристиан Вьери считает, что «Челси» станет чемпионом Англии в новом сезоне.

– Вы ошиблись в своем прогнозе на финал [клубного чемпионата мира].

– Я думал, что «ПСЖ » будет играть лучше соперника, основываясь на том, что я видел за последние несколько месяцев, но когда ты постоянно выигрываешь, ты становишься немного самоуверенным. А потом наступает удар, потому что другие более агрессивны, чем ты.

[Мареска ] не просто хорош. Он много лет проработал с Гвардиолой , и это заметно. Он добился победы не только за счет высокого прессинга, но и за счет владения мячом, организованного футбола, быстрых, качественных игроков, а также их силы, что всегда является плюсом.

На мой взгляд, в следующем году «Челси » выиграет Премьер-лигу и поборется за победу в Лиге чемпионов, – сказал бывший нападающий «Интера».