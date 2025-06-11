«Ман Сити» близок к трансферу хавбека «Русенборга» Нюпана за рекордную для чемпионата Норвегии сумму

«Манчестер Сити» подпишет 18-летнего норвежского футболиста.

«Горожане» близки к достижению договоренности с «Русенборгом » о трансфере полузащитника Сверре Нюпана , сообщает The Athletic.

Клубу еще нужно согласовать условия личного контракта с игроком. Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории чемпионата Норвегии.

Ожидается, что «Сити » отдаст Нюпана в аренду на один сезон, чтобы хавбек продолжал свое развитие.

В составе «Русенборга» Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь .