«Ман Сити» близок к трансферу хавбека «Русенборга» Нюпана за рекордную для чемпионата Норвегии сумму
«Манчестер Сити» подпишет 18-летнего норвежского футболиста.
«Горожане» близки к достижению договоренности с «Русенборгом» о трансфере полузащитника Сверре Нюпана, сообщает The Athletic.
Клубу еще нужно согласовать условия личного контракта с игроком. Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории чемпионата Норвегии.
Ожидается, что «Сити» отдаст Нюпана в аренду на один сезон, чтобы хавбек продолжал свое развитие.
В составе «Русенборга» Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21118 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости