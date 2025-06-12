«Ман Сити» покупает 18-летнего хавбека «Русенборга» Нюпана за 12,5 млн фунтов

Сверре Нюпан перейдет в «Манчестер Сити».

Английский клуб достиг договоренности с «Русенборгом » о трансфере 18-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.

Стоимость сделки составит 12,5 миллиона фунтов – сообщалось , что эта сумма станет рекордную для чемпионата Норвегии. Игроку предлагают контракт до 2030 года. Ожидается, что «Сити » отдаст его в аренду на один сезон.

В составе «Русенборга» Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь .