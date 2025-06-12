«Ман Сити» покупает 18-летнего хавбека «Русенборга» Нюпана за 12,5 млн фунтов
Сверре Нюпан перейдет в «Манчестер Сити».
Английский клуб достиг договоренности с «Русенборгом» о трансфере 18-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.
Стоимость сделки составит 12,5 миллиона фунтов – сообщалось, что эта сумма станет рекордную для чемпионата Норвегии. Игроку предлагают контракт до 2030 года. Ожидается, что «Сити» отдаст его в аренду на один сезон.
В составе «Русенборга» Сверре провел 70 матчей и забил 14 голов. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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