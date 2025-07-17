Маркиньос взял 10-й номер в «Спартаке». Под ним играли Черенков, Павлюченко, Промес, Алекс и Мовсисян
Маркиньос будет играть под десятым номером за «Спартак».
Бразильский футболист команды взял десятый номер вместо восьмого, под которым выступал в прошлом сезоне.
«Десятый номер, безусловно, ассоциируется у болельщиков «Спартака» с Федором Черенковым.
В XXI веке за «Спартак» под «десяткой» играли наши лучшие бомбардиры текущего столетия: Роман Павлюченко и Квинси Промес, а также Алекс и Юра Мовсисян», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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