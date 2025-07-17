Маркиньос взял 10-й номер в «Спартаке». Под ним играли Черенков, Павлюченко, Промес, Алекс и Мовсисян

Маркиньос будет играть под десятым номером за «Спартак».

Бразильский футболист команды взял десятый номер вместо восьмого, под которым выступал в прошлом сезоне.

«Десятый номер, безусловно, ассоциируется у болельщиков «Спартака » с Федором Черенковым .

В XXI веке за «Спартак» под «десяткой» играли наши лучшие бомбардиры текущего столетия: Роман Павлюченко и Квинси Промес , а также Алекс и Юра Мовсисян », – говорится в сообщении клуба.