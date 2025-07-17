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Орлов о деле «Торпедо»: «Это жирное черное пятно на наш футбол – информация разошлась по всему миру. Клуб жалко – в 60-х была эталонная команда, настоящий европейский футбол»

Геннадий Орлов считает ситуацию с «Торпедо» позорной для российского футбола.

На прошлой неделе московский клуб по решению КДК РФС лишился права выступать в РПЛ за попытку организовать договорные матчи. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

Сообщалось, что Скородумов назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

– История с «Торпедо» – это не просто уголовное дело, но и жирное черное пятно на наш футбол. Ведь эта информация разошлась по всему миру... И ко всему этому могут быть причастны 12 арбитров, как я читал!

И если будет доказано, что какой-то судья где-то в чем-то замешан, надо не бояться освобождать их от этой деятельности, брать молодых, других, которым поможет ВАР.

– Чисто по-человечески «Торпедо» жаль?

– Жаль очень! Я же человек старой закалки, помню то московское «Торпедо»... Это Стрельцов, Иванов и так далее.

И у меня есть знакомые, которые за «Торпедо» болеют всю жизнь, и в 60-х это была идеальная, эталонная команда. Это был настоящий европейский футбол, – сказал спортивный комментатор Орлов.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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