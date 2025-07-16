«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать «Торпедо»?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ

Борис Чухлов считает исключение «Торпедо» из РПЛ избыточным наказанием.

На прошлой неделе московский клуб по решению КДК РФС лишился права выступать в РПЛ за попытку организовать договорные матчи. Бывшему директору «Торпедо » Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Вообще не понимаю, зачем было так наказывать клуб. Все-таки футболисты играли весь сезон, боролись за повышение в классе. Из Первой лиги не так просто пробиться в РПЛ, там одни расстояния чего стоят. И тут такая непонятка.

Я понимаю, что если копнуть поглубже в наш футбол, там многих можно привлечь и посадить. И судей, и агентов, и посредников, и директоров клубов. Наши органы вполне так могут сделать, поверьте. Но смысл? И «Торпедо» с этой точки зрения неправильно наказали.

Руководителей клуба надо отстранять за противоправные действия — это да. Футболистов, делающих ставки на игры с участием своей команды, надо – за это я вообще пожизненное бы давал. Но клуб нельзя наказывать переводом в другой дивизион.

Думаете, никто не знал, что делают начальники «Торпедо»? Тем более что судья, как выяснили, поступил честно – не принял предложение помочь команде. За что тогда ее наказали? Отстраните людей, виновных в этой истории. Так уже и сделали – запретили руководителям «Торпедо» заниматься футбольной деятельностью. Клуб оштрафовали. Подняли наверх «Оренбург», – сказал бывший форвард «Зенита».