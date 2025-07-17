Плеа перешел в ПСВ из «Боруссии» Менхенгладбах за 3+1 млн евро. У форварда 121 результативный балл за 7 лет в клубе
Алассан Плеа перешел в ПСВ.
«Боруссия» Менхенгладбах объявила об уходе 32-летнего нападающего после семи лет в клубе.
По данным De Telegraaf, ПСВ выплатил за игрока 3 млн евро и еще 1 млн может быть выплачен в виде бонусов.
Плеа перешел в «Боруссию» летом 2018 года из «Ниццы». За немецкий клуб в общей сложности он забил 68 голов и отдал 53 результативные передачи в 236 матчах.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии» Менхенгладбах
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