Станкович об Умярове: «Может спокойно играть в Италии. Он компьютер. «Фиорентина» была бы идеальным вариантом»
– По-моему, он может спокойно играть в Италии. Он быстро думает, а в Италии это очень важно, потому что времени на принятие решения, особенно в центре поля, очень мало. У тебя есть 0,7 секунды, прежде чем тебя накроют.
Он компьютер – так я его называю. На техническом, физическом и ментальном уровне с его интеллектом он спокойно может играть в Италии.
– Я слышал от многих, что его смотрит «Рома». Вы представляете Умярова в «Роме»?
– Пожалуй, я вижу его скорее в «Фиорентине», потому что в «Роме» давление тебя раздавит. В «Роме», в «Лацио», в «Наполи» – в этих трех клубах такое давление…
Футбол – это религия, и если ты не силен, тебя сломает. «Фиорентина» была бы идеальным вариантом, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Нобелю Арустамяну на TouTube-канале Nobel.