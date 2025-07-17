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Станкович об Умярове: «Может спокойно играть в Италии. Он компьютер. «Фиорентина» была бы идеальным вариантом»

Деян Станкович рассказал, какой итальянский клуб подойдет Наилю Умярову.

– По-моему, он может спокойно играть в Италии. Он быстро думает, а в Италии это очень важно, потому что времени на принятие решения, особенно в центре поля, очень мало. У тебя есть 0,7 секунды, прежде чем тебя накроют.

Он компьютер – так я его называю. На техническом, физическом и ментальном уровне с его интеллектом он спокойно может играть в Италии.

Я слышал от многих, что его смотрит «Рома». Вы представляете Умярова в «Роме»?

– Пожалуй, я вижу его скорее в «Фиорентине», потому что в «Роме» давление тебя раздавит. В «Роме», в «Лацио», в «Наполи» – в этих трех клубах такое давление…

Футбол – это религия, и если ты не силен, тебя сломает. «Фиорентина» была бы идеальным вариантом, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Нобелю Арустамяну на TouTube-канале Nobel.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Nobel
logoНаиль Умяров
logoРома
logoНобель Арустамян
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoФиорентина
logoсерия А Италия
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