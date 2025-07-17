Станкович об отстранении России: «Я дитя санкций. Надеюсь, скоро все это закончится – «Спартак» и другие клубы заслуживают играть в Европе. Они могут конкурировать с европейскими»

Деян Станкович высказался об отстранении России от международных турниров.

– Деян, важная тема. Сейчас российский футбол без Лиги чемпионов, без еврокубков. В свое время Югославия также была без еврокубков, под баном. Вы можете сравнить ситуации?

– Я был подростком, играл в молодежном секторе, когда мы были под санкциями. Я дитя санкций. Единственным выходом был футбол. Я думал только о футболе. Попал в первую команду как раз тогда, когда санкции сняли. Первой игрой был матч с «Ксамаксом» в Белграде, где мы проиграли 0:1. Мы вылетели, но это была первая игра после четырех долгих лет отсутствия.

Для клуба, особенно в нынешнюю эру, очень важно играть в Европе. Я надеюсь, что это все скоро закончится. Такие клубы, как «Спартак » и другие в России, заслуживают выступать в Европе. Мы должны оставить все остальное в стороне.

Мы спортсмены, мы футболисты, мы должны выходить на поле, показывать себя, быть услышанными и играть в самых красивых матчах, потому что чемпионат сильный, чемпионат важный. И я уверен, глядя на уровень команд в России, что они, без сомнения, могут конкурировать с европейскими командами, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.