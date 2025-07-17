Гудиев об «Алании»: «Играли бы ярко, если бы был патриот как Галицкий, который не только помогает финансово, но и переживает за команду. Спорт в Осетии катится вниз»

Виталий Гудиев считает, что «Алании» не хватает такого человека, как Галицкий.

«Алания» по итогам сезона‑2024/25 вылетела из Первой лиги. «Краснодар », которым владеет Сергей Галицкий , впервые стал чемпионом России.

– Футбол в Северной Осетии потихоньку умирает?

– К сожалению, во Владикавказе нет такого патриота, как Сергей Николаевич Галицкий, который может не только помогать финансово, а который живет со своими земляками, переживает за команду. Если бы такой человек был, то «Алания » тоже играла бы очень ярко. Очень много воспитанников, кто играет в футбол на высоком уровне. Когда я был ребенком, а «Алания» играла в Премьер‑лиге, очереди были около площадок, где играли в футбол. Сейчас все по домам, дети – в телефонах. Спорт в Осетии катится вниз, и это проблема. Надо его развивать.

– В РПЛ как будто играет в каждой команде по одному‑два воспитанника из Владикавказа…

– Сейчас уже меньше, раньше было больше. Это мы, конечно, еще Первую лигу не берем. Когда я был там с «Аланией», мы играли командой из одиннадцати воспитанников, и это тоже было большое достижение. Мы даже находились на втором месте!

– Ты пока не участвуешь в развитии осетинского футбола?

– Мы иногда с ребятами отправляем кому‑то вратарские перчатки, мячи, что‑то такое. Глобально пока ничего не делали, но делать нужно. Люди, которые находятся на высоких должностях в Осетии и ходят на «Аланию», тоже должны за это отвечать, – сказал вратарь «Акрона».