Гудиев об «Алании»: «Играли бы ярко, если бы был патриот как Галицкий, который не только помогает финансово, но и переживает за команду. Спорт в Осетии катится вниз»
«Алания» по итогам сезона‑2024/25 вылетела из Первой лиги. «Краснодар», которым владеет Сергей Галицкий, впервые стал чемпионом России.
– Футбол в Северной Осетии потихоньку умирает?
– К сожалению, во Владикавказе нет такого патриота, как Сергей Николаевич Галицкий, который может не только помогать финансово, а который живет со своими земляками, переживает за команду. Если бы такой человек был, то «Алания» тоже играла бы очень ярко. Очень много воспитанников, кто играет в футбол на высоком уровне. Когда я был ребенком, а «Алания» играла в Премьер‑лиге, очереди были около площадок, где играли в футбол. Сейчас все по домам, дети – в телефонах. Спорт в Осетии катится вниз, и это проблема. Надо его развивать.
– В РПЛ как будто играет в каждой команде по одному‑два воспитанника из Владикавказа…
– Сейчас уже меньше, раньше было больше. Это мы, конечно, еще Первую лигу не берем. Когда я был там с «Аланией», мы играли командой из одиннадцати воспитанников, и это тоже было большое достижение. Мы даже находились на втором месте!
– Ты пока не участвуешь в развитии осетинского футбола?
– Мы иногда с ребятами отправляем кому‑то вратарские перчатки, мячи, что‑то такое. Глобально пока ничего не делали, но делать нужно. Люди, которые находятся на высоких должностях в Осетии и ходят на «Аланию», тоже должны за это отвечать, – сказал вратарь «Акрона».