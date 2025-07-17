Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН». Контракт – на три года

Даниил Лесовой перешел в «Пари НН» из «Динамо».

27-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с нижегородским клубом.

Прошлый сезон игрок провел в кипрском «АЕЛ » на правах аренды. Лесовой был игроком «Динамо » с 2020 года.

Сообщалось , что москвичи отпустили Лесового бесплатно, но сохранили право обратного выкупа игрока за 1 млн евро.