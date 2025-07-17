Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН». Контракт – на три года
Даниил Лесовой перешел в «Пари НН» из «Динамо».
27-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с нижегородским клубом.
Прошлый сезон игрок провел в кипрском «АЕЛ» на правах аренды. Лесовой был игроком «Динамо» с 2020 года.
Сообщалось, что москвичи отпустили Лесового бесплатно, но сохранили право обратного выкупа игрока за 1 млн евро.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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