В «Меце» подтвердили интерес к Баринову: «В «Локомотив» не обращались»
В «Меце» подтвердили интерес к Дмитрию Баринову.
Ранее сообщалось, что французский клуб связался с «Локомотивом», чтобы узнать условия возможного трансфера 28-летнего полузащитника.
«Мы действительно интересовались Бариновым, но в «Локомотив» по его подписанию мы не обращались», – сказал спортивный директор «Меца» Фредерик Арпинон.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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