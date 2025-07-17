В «Меце» подтвердили интерес к Баринову: «В «Локомотив» не обращались»

В «Меце» подтвердили интерес к Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось , что французский клуб связался с «Локомотивом », чтобы узнать условия возможного трансфера 28-летнего полузащитника.

«Мы действительно интересовались Бариновым , но в «Локомотив» по его подписанию мы не обращались», – сказал спортивный директор «Меца » Фредерик Арпинон.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика доступна здесь .