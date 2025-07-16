Баринов интересен «Мецу». Французский клуб связался с «Локо», москвичи ждут официального предложения («Мутко против»)
Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Мец» связался с руководством «Локомотива», чтобы узнать условия возможного трансфера 28-летнего полузащитника.
Теперь в московском клубе ждут официального предложения по игроку.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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