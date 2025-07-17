Экс-защитник «Барсы» Фирпо перешел в «Бетис». Контракт – до 2028-го
Хуниор Фирпо стал игроком «Бетиса».
В конце мая 28-летний защитник покинул «Лидс» в качестве свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.
Новое соглашение игрока с «Бетисом» рассчитано до 2028 года. Фирпо – воспитанник клуба из Севильи, ранее он уже играл за его резервную и основную команды.
В Испании футболист также выступал за «Барселону» – с 2019 по 2021 год.
С полной статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бетиса»
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