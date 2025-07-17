Экс-защитник «Барсы» Фирпо перешел в «Бетис». Контракт – до 2028-го

Хуниор Фирпо стал игроком «Бетиса».

В конце мая 28-летний защитник покинул «Лидс » в качестве свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

Новое соглашение игрока с «Бетисом » рассчитано до 2028 года. Фирпо – воспитанник клуба из Севильи, ранее он уже играл за его резервную и основную команды.

В Испании футболист также выступал за «Барселону» – с 2019 по 2021 год.

С полной статистикой защитника можно ознакомиться здесь .