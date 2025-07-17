Игорь Семшов оценил шансы «Краснодара» защитить чемпионский титул в новом сезоне.

– «Краснодар» впервые входит в новый сезон в статусе действующего чемпиона. А смогут ли «быки» стать командой-династией, как это было у «Зенита»?

– «Краснодар » может выиграть чемпионат несколько раз подряд, но «Зенит» делал это шесть раз подряд! Так что до «династии» как у питерцев «Краснодару» еще очень далеко. Но повторить успех прошлого сезона было бы впечатляюще. Мы не зря говорим, что выиграть чемпионат может каждый, а закрепить успех – далеко не все.

– Но «быки» все равно в пуле тех, кто будет бороться за «золото»?

– Посмотрим, насколько «Краснодар» боеспособен в этом сезоне. Я думаю, что «быки» будут бороться, а выиграют или нет – должно совпасть много факторов. Тем более два года подряд «Зенит» не может себе позволить проиграть. Чисто морально, психологически. К тому же праздник столетия клуба только начинается, – сказал бывший игрок сборной России.