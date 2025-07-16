Быстров об РПЛ: «Обосрались со стыками. Знали – «Пари НН» не вылетит, зачем отправили играть? Чтобы Писарский ставил или нет? Попытка договорного матча, должны вынести «Сочи» приговор»

Владимир Быстров высказал мнение про решения по составу участников РПЛ.

10 июля КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо » из числа участников Мир РПЛ‑2025/26 за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. Команду в Премьер-лиге заменил «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона‑2024/25.

«По моему мнению, было 2 претендента на выход в РПЛ («Оренбург» и «Урал » – Спортс’‘), и нужно было между ними проводить стыковой матч. КДК подвел трактовки под регламент и не руководствовался тем, что было на самом деле.

В концовке прошлого сезона со стыковыми матчами обосрались по полной. Знали, что «Нижний Новгород» никак не вылетит, и все равно отправили в стыковые. Зачем? Чтобы потом Писарский ставил или не ставил, переводил или не переводил деньги? Если его дисквалифицируют, то почему КДК не включился и не повлиял на это?

Это также попытка договорного матча. Они должны вынести и «Сочи » приговор. Гнойник вскрыли и сами не знали, что с ним делать.

Состав у «Оренбурга » не для РПЛ. Это первый претендент на вылет. Для Первой лиги – это идеальный состав, который должен бороться за повышение в классе. У них не осталось лидеров, а из тех кто остался, никто на искусственном поле в порядке не будет. Все другие команды намного сильнее укомплектованы», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?