«Юве» выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро четырьмя траншами. Сторона вингера подписала все документы, он вернется в Италию
Франсишку Консейсау останется в «Ювентусе».
Вопрос выкупа вингера у «Порту» полностью решен, игрок готовится вновь вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Инсайдер Фабрицио Романо также подтверждает, что все документы были подписаны стороной игрока 12 часов назад. «Порту» получит более 30 млн евро, выплаченных четырьмя частями.
Португалец выступал за «Ювентус» на правах аренды, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач в 40 матчах. Он также представлял «бьянконери» на клубном чемпионате мира: на счету вингера 2 гола в 3 матчах турнира.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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