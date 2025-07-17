«Юве» выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро четырьмя траншами. Сторона вингера подписала все документы, он вернется в Италию

Франсишку Консейсау останется в «Ювентусе».

Вопрос выкупа вингера у «Порту » полностью решен, игрок готовится вновь вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтверждает , что все документы были подписаны стороной игрока 12 часов назад. «Порту» получит более 30 млн евро, выплаченных четырьмя частями.

Португалец выступал за «Ювентус » на правах аренды, забив 7 голов и отдав 6 результативных передач в 40 матчах. Он также представлял «бьянконери» на клубном чемпионате мира: на счету вингера 2 гола в 3 матчах турнира.