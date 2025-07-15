«Юве» сегодня выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро. Отступные за вингера выросли бы до 45 млн евро в полночь (Record)

«Ювентус» выкупит Франсишку Консейсау у «Порту» сегодня до конца дня.

Record сообщает, что туринцы выплатят отступные за вингера в размере 30 млн евро тремя траншами. Клубы уже обсуждают финальные детали сделки.

Отмечается, что выкуп будет официально оформлен сегодня, так как после полуночи сумма отступных возрастет до 45 млн евро.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус ». Статистику 22-летнего португальца можно найти здесь .