«Юве» сегодня выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро. Отступные за вингера выросли бы до 45 млн евро в полночь (Record)
«Ювентус» выкупит Франсишку Консейсау у «Порту» сегодня до конца дня.
Record сообщает, что туринцы выплатят отступные за вингера в размере 30 млн евро тремя траншами. Клубы уже обсуждают финальные детали сделки.
Отмечается, что выкуп будет официально оформлен сегодня, так как после полуночи сумма отступных возрастет до 45 млн евро.
В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус». Статистику 22-летнего португальца можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
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