УЕФА исключил словацкий ДАК из ЛК и заменил на «Кошице» из-за нарушения правила владения несколькими клубами
УЕФА исключил словацкий ДАК из Лиги конференций.
Ранее орган финансового контроля клубов УЕФА отказал клубу в участии в турнире из-за нарушения устава в части правил о владении несколькими клубами из-за связи с венгерским «Дьором». После того, как Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ДАК, команда была исключена из состава участников Лиги конференций.
Вместо ДАК в турнире сыграет «Кошице», расположившийся на одну строчку ниже в турнирной таблице Лиги Словакии по итогам прошлого сезона. «Кошице» начнет участие в Лиге конференций со второго отборочного раунда, где сыграет с «Урарту» или «Неманом».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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