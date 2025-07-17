УЕФА исключил словацкий ДАК из ЛК и заменил на «Кошице» из-за нарушения правила владения несколькими клубами

УЕФА исключил словацкий ДАК из Лиги конференций.

Ранее орган финансового контроля клубов УЕФА отказал клубу в участии в турнире из-за нарушения устава в части правил о владении несколькими клубами из-за связи с венгерским «Дьором». После того, как Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ДАК, команда была исключена из состава участников Лиги конференций.

Вместо ДАК в турнире сыграет «Кошице », расположившийся на одну строчку ниже в турнирной таблице Лиги Словакии по итогам прошлого сезона. «Кошице» начнет участие в Лиге конференций со второго отборочного раунда, где сыграет с «Урарту» или «Неманом».