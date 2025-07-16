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  • Черногорский «Арсенал» отстранен от еврокубков на 10 лет за нарушение правил о договорных матчах. На игру с «Алашкертом» в 2023-м делали аномальные ставки
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Черногорский «Арсенал» отстранен от еврокубков на 10 лет за нарушение правил о договорных матчах. На игру с «Алашкертом» в 2023-м делали аномальные ставки

Черногорский клуб на 10 лет отстранили от еврокубков.

УЕФА сообщил, что «Арсенал Тиват» запрещено участвовать в международных клубных турнирах в течение 10 лет. Такое решение было принято в связи с нарушением правил о договорных матчах. 

В сезоне-2023/24 черногорский клуб проиграл армянскому «Алашекрту» в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций со счетом 1:6 после ничьей в первом матче (1:1). Ответная игра была признана подозрительной из-за ставок на аномальные суммы. 

Игроку «Арсенал Тиват» Николе Челебичу и спортивному директору клуба Ранко Крговичу пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью. Футболистов Четко Манойловича, Радуле Живковича и Душана Пулетича отстранили от футбола на 10 лет. Клуб также был оштрафован на 500 тысяч евро. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
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