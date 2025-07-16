Ламин Ямаль: «Я равнодушен как к критике, так и к похвале, если они исходят не от близких. Я работаю на благо «Барсы», но вне клуба наслаждаюсь жизнью»
Ламин Ямаль рассказал о своем отношении к критике.
«В конечном счете я работаю на благо «Барсы», но, когда я нахожусь вне расположения клуба, я наслаждаюсь своей жизнью, вот и все. Я равнодушен как к критике, так и к похвале, если они исходят не от моей семьи или близких мне людей.
Нужно получать удовольствие, и я делаю это, играя в футбол», – сказал вингер «Барселоны».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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