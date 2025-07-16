СМИ сообщили, что Дуран пропустил 1-ю тренировку в «Фенербахче», а Моуринью назвал это неуважением. Клуб опроверг: «Тренер не делал заявлений. Игрок прибыл сегодня и присоединился к команде»

«Фенербахче» опроверг сообщения о пропуске Джоном Дураном первой тренировки.

Колумбийский нападающий перешел в турецкий клуб на правах аренды через 6 месяцев после трансфера в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро.

Сегодня в СМИ появились сообщения, что игрок не явился на первую предсезонную тренировку. Утверждалось, что это разозлило главного тренера Жозе Моуринью, который пообещал принять меры.

«Это неуважительно. Правила четкие и понятные, и любой, кто их не соблюдает, столкнется с последствиями. Когда – если – он приедет, мы с ним поговорим», – приводит слова Моуринью Marca.

Однако вскоре «Фенербахче » выступил с опровержением.

«Заявления нашего тренера Жозе Моуринью в зарубежной прессе относительно нашего игрока Джона Дурана полностью ложны. Наш тренер не делал никаких заявлений по этому поводу.

Сегодня вечером наш игрок прибыл в Португалию, чтобы присоединиться к команде в Алгарве», – заявил менеджер клуба по связям с общественностью и медиа Алпер Йемениджилер.